Brazilië brengt vliegdekschip met asbest tot zinken in oceaan

Brazilië heeft vrijdag een oud en beschadigd vliegdekschip dat asbest bevat in de Atlantische Oceaan laten zinken. Milieuactivisten protesteerden al langere tijd tegen de plannen van Brazilië. Volgens de autoriteiten van het land was er geen alternatief voor het zestig jaar oude schip dat al een tijd buiten gebruik was.

De activisten zeggen dat het vliegdekschip tonnen asbest, zware metalen en andere giftige materialen bevat. Die zijn schadelijk voor de voedselketen in zee. Het dumpen van het giftige schip in de Atlantische Oceaan is volgens de activisten dan ook in strijd met drie internationale milieuverdragen.

Brazilië kocht het 266 meter lange vliegdekschip in 2000 voor 12 miljoen dollar van Frankrijk, dat het 37 jaar lang heeft gebruikt. Een Turks bedrijf kocht het vaartuig in 2021 om het te slopen. Toen het schip de Middellandse Zee naderde trok Turkije de toestemming in. Vervolgens werd het schip teruggebracht naar Brazilië, maar ook daar mocht het niet aanmeren wegens de grote milieurisico's.