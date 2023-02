Brazilië wil oud vliegdekschip met asbest in Atlantische Oceaan laten zinken

Brazilië is van plan een oud en beschadigd vliegdekschip vol met asbest tot zinken te brengen in de Atlantische Oceaan. De autoriteiten zeggen dat ze geen andere keuze hebben. Milieuactivisten zijn woedend en geloven niet dat het laten zinken van het schip echt de enige oplossing is.

Het dumpen van het schip de São Paulo in de Atlantische Oceaan is volgens milieuorganisaties in strijd met drie internationale milieuverdragen. Het zestig jaar oude vliegdekschip zou tonnen asbest, zware metalen en andere giftige materialen bevatten. Die zijn schadelijk voor de voedselketen in zee.

De São Paulo is het enige vliegdekschip van de Braziliaanse marine. Het is inmiddels zo oud en beschadigd dat het nauwelijks meer kan drijven. Ook kan het niet meer naar een andere locatie versleept worden, zegt het Braziliaanse ministerie van Defensie.

Het schip bevindt zich nu op 350 kilometer van de Braziliaanse kust. De oceaan is daar 5.000 meter diep. Volgens de autoriteiten is dat het veiligste gebied om het te laten zinken. Wanneer het schip tot zinken wordt gebracht, is niet bekendgemaakt.