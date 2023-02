Italiaans maffialid na zestien jaar ontmaskerd als pizzabakker in Frankrijk

De Franse politie heeft na zestien jaar een voortvluchtig maffialid gearresteerd. Edgardo Greco kon worden aangehouden in Saint-Étienne waar hij werkte was als pizzabakker. De 63-jarige man was eerder actief voor de machtigste Italiaanse maffiaorganisatie en is verantwoordelijk voor zeker twee moorden in Italië.

Greco werd eerder al veroordeeld tot een levenslange celstraf voor de moorden op Stefano en Giuseppe Bartolomeo, schrijft Interpol. De Italiaanse justitie vermoedt dat de broers tijdens een oorlog tussen twee rivaliserende maffiakartels zijn doodgeslagen met ijzeren staven.

De lichamen van de broers zijn nooit gevonden. Waarschijnlijk zijn die opgelost in zuurvaten. Greco wordt ook nog verdacht van een poging tot moord.

Volgens Italië was Greco actief in de 'Ndrangheta. Die organisatie wordt beschouwd als het machtigste Italiaanse maffiakartel. De clan is ook zeer actief in de rest van de wereld. De maffiosi zijn een grote speler in de cocaïnehandel tussen Zuid-Amerika en Europa.

Greco ging in Frankrijk als Paolo Dimitrio door het leven

Greco was sinds juni 2021 de eigenaar van een Italiaans restaurant in Saint-Étienne, schrijft The Guardian. Daar, en in diverse andere restaurants, werkte hij onder de schuilnaam Paolo Dimitrio.

De Italiaanse binnenlandminister Matteo Piantedosi is blij met de arrestatie. "Dit laat onze vastberadenheid zien bij het opsporen van allerlei soorten misdadigers, ook uit de georganiseerde criminaliteit."

Een week eerder boekte Italië ook al een overwinning op de 'Ndrangheta. Toen werd een tak van de organisatie opgerold en werd voor 250 miljoen euro aan spullen in beslag genomen.