Indiase politie pakt in één nacht 1.800 mannen op vanwege kinderhuwelijken

In de oostelijke Indiase staat Assam zijn de politie en justitie een operatie tegen kinderhuwelijken begonnen. Sinds de nacht van donderdag op vrijdag zijn al ruim achttienhonderd mannen opgepakt omdat ze met een minderjarig meisje zijn getrouwd of zouden gaan trouwen.

De politie vermoedt dat de komende dagen nog veel meer mensen worden gearresteerd. "Daarbij gaan we ook kijken naar mensen die geholpen hebben bij de totstandkoming van de huwelijken", zegt een woordvoerder tegen persbureau Reuters. Tot dusver zouden ruim vierduizend proces-verbalen zijn opgemaakt.

Kinderhuwelijken zijn illegaal in India, maar de wet wordt in veel gebieden genegeerd. Volgens de Verenigde Naties is India zelfs het land met de meeste kinderhuwelijken ter wereld. Elk jaar zouden er zo'n anderhalf miljoen minderjarige worden uitgehuwelijkt, bleek uit een rapport uit 2020.