Eerste veroordeelde veteraan van conflict in Noord-Ierland ontloopt celstraf

De eerste Britse soldaat die sinds 1998 is veroordeeld voor een misdrijf tijdens het langdurige conflict in Noord-Ierland, hoeft niet de gevangenis in. David Holden kreeg voor de dood van een Ierse man in 1988 een voorwaardelijke celstraf van drie jaar.

Vanaf de jaren zestig was het decennialang zeer onrustig in Noord-Ierland. Die periode staat bekend als 'The Troubles'. Protestante Noord-Ieren en katholieke Ieren kwamen vaak met elkaar in botsing en pleegden over en weer aanslagen.

Op verzoek van Noord-Ierland stuurde de Britse regering troepen om de orde te herstellen. Dat leidde tot nog meer geweld, van alle kanten. Het gewelddadige conflict kwam uiteindelijk formeel ten einde met het Goedevrijdagakkoord in 1998. Zeker 3.600 mensen kwamen om het leven.

Holden is de eerste soldaat die sinds het Goedevrijdagakkoord is veroordeeld voor een misdrijf tijdens 'The Troubles'. De destijds achttienjarige Britse soldaat schoot in 1988 de katholieke Aidan McAnespie dood bij een grenscontrole.

Holden gaf toe te hebben geschoten, maar zei dat hij per ongeluk de trekker overhaalde omdat zijn vinger "uitgleed". Hij werd schuldig bevonden aan doodslag. De familie van McAnespie had liever gehad dat Holden wel de cel in was gegaan, maar is blij dat hij in elk geval veroordeeld is.