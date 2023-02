Nederlandse bende opgerold na meer dan vijftig plofkraken in Duitsland

In Nederland zijn maandag negen mensen opgepakt omdat ze worden verdacht van het plegen van meer dan vijftig plofkraken in Duitsland. Dat maakte de Duitse politie donderdag bekend op een persconferentie.

Het gaat om verdachten in de leeftijd van 25 tot 41 jaar. Ze wonen allemaal in Nederland, maar hebben in sommige gevallen ook de Marokkaanse, Turkse of Roemeense nationaliteit. De verdachten zijn opgepakt in onder meer Roermond, Echt, Utrecht, Amersfoort en Soesterberg.

De politie houdt de verdachten en nog drie andere voortvluchtigen verantwoordelijk voor meer dan vijftig plofkraken. Het was vooral raak in de Duitse deelstaten Beieren en Baden-Württemberg. Bij de plofkraken heeft de bende in totaal 5,2 miljoen euro buitgemaakt.

De Duitse politie heeft een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd voor de drie nog niet opgepakte verdachten.

Volgende plofkraak stond al op de planning

De Duitse en Nederlandse politie werken nauw samen bij het onderzoek naar de plofkraken. Zo zijn ook vijftien plekken in Nederland doorzocht. De politie kreeg daarbij hulp van de Koninklijke Landmacht en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

Bij die doorzoekingen zijn onder meer auto's en explosief materiaal aangetroffen. Volgens de Duitse politie wees dat erop dat de bende een volgende plofkraak aan het plannen was.

Duitsland heeft om de overlevering van de verdachten gevraagd. De Nederlandse politie zegt meer aanhoudingen niet uit te sluiten.

Flinke toename aantal plofkraken in Duitsland

Op de persconferentie uitte de Duitse politie ook haar zorgen over de grote toename van het aantal plofkraken in het land. De criminelen gaan nietsontziend te werk en gebruiken steeds zwaardere explosieven om de geldautomaten op te blazen. Dat levert veel gevaar voor omwonenden op.

De politieactie van afgelopen week wordt gezien als een van de omvangrijkste acties rondom plofkraken. Maar er is meer nodig, benadrukte de Duitse politie. Om de plofkraken echt een halt toe te roepen, moeten de geldautomaten beter worden beveiligd.