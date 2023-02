Kinderen in Italië mogen volgens hof niet gedwongen worden grootouders te zien

Delen via E-mail

Italiaanse kinderen kunnen niet gedwongen worden om hun grootouders te zien als zij dat niet willen. Het hoogste gerechtshof van Italië heeft dat woensdag geoordeeld in een zaak over een familieruzie.

Het Italiaanse Hooggerechtshof van Cassatie deed de uitspraak in een zaak die door twee ouders was aangespannen. Een lagere Italiaanse rechter had eerder gezegd dat hun kinderen tijd met hun grootouders moesten kunnen doorbrengen.