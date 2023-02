Duitse politie arresteert drie Nederlanders die verdacht worden van plofkraak

De Duitse politie heeft drie Nederlanders gearresteerd die worden verdacht van een plofkraak in Kierspe, ten oosten van Keulen. Zij zouden daar een geldautomaat hebben opgeblazen. De schade is groot, maar niemand raakte gewond.

Na meerdere explosies waarschuwden omwonenden de politie. De verdachten wisten aanvankelijk in hun auto te ontkomen. Toen de politie de drie in het oog kreeg, verblindden de inzittenden het achtervolgende politievoertuig met een laserpen.

Uiteindelijk reden de Nederlanders zich vast in een doodlopende straat. Het trio vluchtte te voet een bos in. Een politiehelikopter ondersteunde de zoekactie vanuit de lucht.

De verdachten konden kort daarna worden gearresteerd, waarbij agenten pepperspray gebruikten. De politie onderzoekt of het drietal betrokken was bij andere misdrijven. Het voertuig, een Audi, is in beslag genomen.