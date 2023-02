Vermiste Australische radioactieve capsule van 8 millimeter teruggevonden

Een kleine, maar levensgevaarlijke radioactieve capsule die in Australië was zoekgeraakt, is inmiddels teruggevonden. Dat meldt persbureau Reuters woensdagochtend. Het pakketje is slechts 8 millimeter en er werd rekening mee gehouden dat het nooit meer gevonden zou worden.

Het pakketje was van een vrachtwagen gevallen die op 16 januari was gearriveerd in de West-Australische stad Perth. Om de capsule te vinden, werd op een route van 1.400 kilometer gezocht. En met succes, blijkt woensdag. Uiteindelijk is het pakketje op zo'n 50 kilometer van de plaats Newman teruggevonden.

Het Australische leger heeft de capsule geverifieerd en overgebracht naar een veilige locatie in Perth. "Als je nagaat hoe groot het onderzoeksgebied was, stonden we voor een haast onmogelijke opgave", zegt de Australische minister Stephen Dawson, die verantwoordelijk is voor de veiligheidsdiensten. "De zoekers hebben letterlijk een speld in de hooiberg gevonden."

Mogelijk verdween het piepkleine voorwerp door een losgetrilde schroef uit de verpakking, waarna het van de truck viel. De Brits-Australische mijnbouwgroep Rio Tinto heeft zijn excuses aangeboden voor het kwijtraken van de capsule. Het is niet waarschijnlijk dat de capsule de omgeving waar hij is gevonden heeft besmet.