Nog nooit zoveel bedreigde neushoorns gestroopt in Namibië

Vorig jaar zijn 87 neushoorns gestroopt in Namibië. Dat zijn er bijna twee keer zoveel als een jaar eerder. Het is ook het grootste aantal gedode neushoorns in het Afrikaanse land ooit.

De meeste dieren zijn gestroopt in Etosha, het grootste nationale park van Namibië. Daar zijn 46 dode neushoorns gevonden, blijkt uit cijfers van de Namibische overheid.

In totaal hebben stropers 61 zwarte en 26 witte neushoorns gedood. Ze willen de hoorns van de bedreigde dieren hebben. De hoorns worden al lange tijd gebruikt in de traditionele Chinese geneeskunde, al is er geen bewijs dat het hoorn daadwerkelijk een geneeskrachtige werking hebben. In Vietnam dienen de hoorns als teken van rijkdom.

De stropers, die vaak tot internationale criminele bendes behoren, gebruiken geavanceerde appratuur om de neushoorns op te sporen. De dieren worden vervolgens verdoofd, waarna de hoorns worden afgehakt. Daardoor bloeden de dieren dood.

Vanwege de stroperij in Zuid-Afrika en Botswana hebben natuurorganisaties de hoorns van neushoorns afgezaagd om de soort in leven te houden.

Het aantal neushoorns in Afrika daalt al jaren. Met iets meer dan vijfduizend dieren is de zwarte neushoorn de meest bedreigde soort. In totaal zijn er wereldwijd nog maar 30.000 neushoorns. Dat is volgens het Wereld Natuur Fonds 70 procent minder dan veertig jaar geleden.