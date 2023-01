Australische politie arresteert in vier dagen 648 mensen vanwege huiselijk geweld

Delen via E-mail

De politie in Australië heeft in vier dagen tijd 648 mensen aangehouden op verdenking van het plegen van huiselijk geweld. Dat meldt de Australische omroep ABC dinsdag.

De vierdaagse operatie is onderdeel van de aanpak van wapen- en drugsbezit. De politie nam zo'n zeventig verboden wapens in beslag.

Volgens de politie in de deelstaat New South Wales zijn er zeker 1.150 aanklachten tegen de arrestanten. Die draaien om onder meer wurging en verstikking.

Volgens de Australische omroep maakte de politie zich grote zorgen over de slachtoffers. In Australië kwamen vorig jaar zeventien mensen als gevolg van huiselijk geweld om het leven. De politie wil met deze operatie voorkomen dat het huiselijk geweld verergert en leidt tot sterfgevallen.

Australië kampt al jaren met relatief veel huiselijk geweld. In 2016 was een of de vijf vrouwen boven de vijftien ooit slachtoffer van huiselijk geweld.