Dodental na zelfmoordaanslag in Pakistaanse moskee stijgt naar 83

Het dodental na de zelfmoordaanslag in een Pakistaanse moskee op maandag is opgelopen tot 83. Daarnaast liggen nog 57 mensen in het ziekenhuis, schrijft persbureau Reuters. Sommige gewonden verkeren in kritieke toestand.

Volgens de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif ging het om een zelfmoordaanslag. Dat blijkt uit eerste politieonderzoeken.

Het incident vond plaats in Peshawar, een grote stad in het noorden van het land. De aanslagpleger zou langs meerdere checkpoints in de stad zijn geglipt. Die waren opgeworpen om de zogeheten Rode Zone te beschermen. Dat is een gebied in Peshawar waar veel politie-eenheden en antiterrorismeteams gehuisvest zijn.

Ten tijde van de aanslag waren er zo'n vierhonderd mensen in het moskee. Velen van hen waren politieagenten. De moskee bevindt zich namelijk in een groot gebouw waar ook een lokaal politiekorps zit. Door de explosie stortte een deel van de moskee in. Veel aanwezigen raakten bedolven onder het puin.

Niemand heeft de aanslag opgeëist.