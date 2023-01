Vier Franse schoolkinderen aangeklaagd voor pesten na zelfdoding jongen (13)

Vier tieners in Frankrijk worden aangeklaagd voor het pesten van een dertienjarige jongen die suïcide heeft gepleegd. Ze kunnen maximaal tien jaar celstraf krijgen. De moeder van de overleden jongen benadrukte maandag dat ook de pesters nog maar kinderen zijn.

De dertienjarige Lucas beroofde zichzelf op 7 januari van het leven. Hij werd gepest op school. Zijn moeder vertelde maandag dat zijn homoseksuele geaardheid de aanleiding voor de pesterijen was.

Uit een eerste onderzoek blijkt dat het getreiter mogelijk heeft bijgedragen aan de zelfdoding van Lucas. Twee jongens en twee meisjes van dertien jaar oud zijn inmiddels aangeklaagd voor "pesten met zelfdoding tot gevolg". Volgens de openbaar aanklager hebben de vier kinderen toegegeven dat ze Lucas meermaals "voor de gek hebben gehouden".

"Het spijt me dat ik je niet kon redden", zei Lucas' moeder Séverine op de persconferentie over haar zoon. Ze vertelde dat ze boos was op de vier verdachten die Lucas zouden hebben gepest. Séverine hoopt dat ze met hun gedrag niet in herhaling vallen. Tegelijkertijd benadrukte ze dat ook zij nog maar kinderen zijn.

De dood van de tiener veroorzaakte opschudding in het land. Zijn familie had maandenlang geprobeerd om het pesten aan te pakken. Volgens Lucas' moeder deed de school niet genoeg tegen het pestgedrag. De rector van de school vindt dat er wel degelijk is gehandeld nadat er meldingen waren binnengekomen. Volgens de openbaar aanklager werd Lucas vanaf september vorig jaar gepest.

De straffen voor pesten zijn in Frankrijk onlangs zwaarder geworden. Sinds afgelopen maart kunnen Fransen maximaal tien jaar celstraf krijgen als het pestgedrag tot zelfdoding heeft geleid. De vier minderjarige verdachten staan in februari voor de rechter.