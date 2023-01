Inmiddels 55 mensen verdacht van rol bij voorbereiden staatsgreep in Duitsland

De Duitse justitie vervolgt inmiddels 55 mensen die verdacht worden van het voorbereiden van een staatsgreep. Daarmee is het aantal verdachten meer dan verdubbeld sinds december, toen de Duitse autoriteiten een grote antiterreuractie uitvoerden.

In december voerde de Duitse politie en veiligheidsdiensten een serie invallen uit. Er werden toen 25 mensen opgepakt vanwege een plan om het Duitse parlement te bestormen en de macht over te nemen. De Duitse politie kondigde toen al aan dat er nog meer arrestaties zouden volgen.

Zeker 22 mensen worden verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie. Zij zouden een grote rol hebben gehad in de organisatie en mogelijke uitvoering van de staatsgreep. Andere verdachten worden beschouwd als aanhanger van de beweging, al is hun rol bij de geplande staatsgreep onduidelijk.

54 verdachten bevinden zich in Duitsland en 24 van hen zitten in de gevangenis. De anderen mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Een Duitse oud-militair die werd gearresteerd in Italië vecht zijn overlevering aan Duitsland juridisch aan. Met uitzondering van een Russische vrouw hebben alle verdachten de Duitse nationaliteit.