Zeker 32 doden en 147 gewonden bij zelfmoordaanslag in Pakistaanse moskee

Zeker 32 mensen zijn maandag om het leven gekomen bij een explosie in een moskee in de Pakistaanse stad Pesjawar, meldt persbureau Reuters op basis van lokale ziekenhuizen. Ook vielen er zeker 147 gewonden. Sommigen van hen verkeren in kritieke toestand. Volgens de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif is er sprake van een zelfmoordaanslag.

In de moskee in de noordwestelijke stad waren zo'n 260 mensen bijeengekomen voor een gebed. Een deel van het gebouw is ingestort en er liggen meerdere mensen onder het puin, liet de politie weten.

Veel slachtoffers zijn politieagenten. De moskee bevindt zich in een groot gebouw waarin ook een lokaal politiekorps zit, schrijft Reuters. Niemand heeft de aanslag nog opgeëist.