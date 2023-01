Ruim vijftig doden bij twee ernstige ongelukken in Pakistan

Delen via E-mail

In Pakistan zijn zondag ruim vijftig mensen om het leven gekomen bij twee verschillende ongelukken. Zeker 41 mensen kwamen om toen een bus van een brug reed en in brand vloog. Daarnaast verdronken minstens tien kinderen toen een boot waarop zij zaten omsloeg.

Het bootongeluk gebeurde op een meer in het noordwesten van Pakistan, dicht bij de grens met Afghanistan. De slachtoffers van tussen de zeven en veertien jaar oud waren op schoolreis. Negen kinderen worden nog vermist. Elf anderen zijn gered, van wie zes in kritieke toestand.

Het dodelijke busongeluk gebeurde in het zuidwesten van het land. Het voertuig was onderweg naar de havenstad Karachi toen het crashte. Volgens de lokale autoriteiten waren de lichamen onherkenbaar verbrand. Slechts twee mensen overleefden het ongeluk. Hun toestand is nog wel kritiek.