Australië zoekt op route van 1.400 kilometer naar piepkleine radioactieve capsule

In Australië is een zoektocht naar een radioactieve en dus mogelijk levensgevaarlijke capsule gaande. Een route van maar liefst 1.400 kilometer wordt uitgekamd om het verloren pakketje van slechts 8 millimeter op te sporen. Ter vergelijking: dat is ongeveer de afstand tussen Londen en Boedapest.

Autoriteiten geven maandag toe dat de capsule mogelijk "nooit meer wordt teruggevonden", meldt The Guardian.

De capsule is al ruim twee weken kwijt. Hij is gevallen van een beveiligde vrachtwagen die op 16 januari arriveerde in Perth. Het voertuig was vier dagen eerder vertrokken vanuit een mijn in West-Australië. Op 25 januari werd opgemerkt dat de capsule ontbrak.

In de capsule zit cesium-137. Dat wordt in de mijnbouw gebruikt bij ijzerertsmetingen. Maar het kan bij onveilig gebruik tot ernstige brandwonden en stralingsziekte leiden. Op de lange termijn kan cesium-137 kanker veroorzaken. Gezondheidsdiensten raden daarom aan minstens 5 meter afstand te bewaren tot de capsule.

"We nemen dit incident hoog op", aldus Simon Trott. Hij is leider van de ijzerertsdivisie in West-Australië waar de radioactieve capsule vandaan kwam.

Om de capsule op te sporen, wordt speciaal zoekmaterieel ingezet dat is gericht op het vinden van radioactieve materialen. Autoriteiten willen ook voertuigen met speciaal materiaal uitrusten om de zoektocht te versnellen. "Maar we staan voor een grote uitdaging. Er is een route van 1.400 kilometer te doorzoeken", zeggen betrokkenen.

De Australische politie heeft geconcludeerd dat het vermoedelijk om een incident gaat en dat er geen schuldige aangewezen kan worden. Mogelijk is er een schroefje losgeschoten, waardoor de lading kon vallen.

