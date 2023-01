Noord-Koreaanse hoofdstad beëindigt lockdown na veel 'luchtwegaandoeningen'

De Noord-Koreaanse autoriteiten hebben de vijfdaagse lockdown in hoofdstad Pyongyang beëindigd. De maatregel was ingevoerd vanwege een groeiend aantal gevallen van een ongespecificeerde luchtwegaandoening. In de communicatie werd niet gesproken over het coronavirus.

Inwoners van Pyongyang moesten van woensdag tot en met zondag thuisblijven en meerdere keren per dag hun temperatuur opnemen. Voor zover bekend is de lockdown beperkt gebleven tot de hoofdstad.

De Russische ambassade in Pyongyang deelde in de nacht van zondag op maandag een Noord-Koreaanse regeringsverklaring waarin staat dat de maatregel zoals gepland zondagavond is opgeheven, zo meldt de Zuid-Koreaanse persdienst News1.

Noord-Korea heeft vorig jaar toegegeven te kampen met zijn eerste corona-uitbraak, die het land in augustus zou hebben bezworen. Hoeveel mensen destijds corona hebben opgelopen, is nooit bekendgemaakt. Volgens waarnemers is dat niet duidelijk, omdat het land niet over de middelen beschikt om op grote schaal tests uit te voeren.

In plaats daarvan rapporteerde Noord-Korea dagelijks de aantallen patiënten met koorts. Dat aantal liep op tot ongeveer 4,77 miljoen op een bevolking van ongeveer 25 miljoen.

Eerder

Aanbevolen artikelen