Turkije wil Finland toelaten tot NAVO, maar is strenger voor Zweden

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zondag laten doorschemeren dat hij Finland wel bij de NAVO welkom wil heten. Voor Zweden geldt die uitnodiging niet.

"Desnoods geven we een andere boodschap af voor Finland. Het zal een schok zijn voor Zweden als we dat doen", zei de Turkse leider over een eventueel kandidaatschap van beide landen.