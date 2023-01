Militaire fabriek in hart van Iran getroffen bij droneaanval

Een fabriek voor militaire industrie in het hart van Iran is zondag geraakt door een droneaanval. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

Het is nog onduidelijk wie achter de aanval zat. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal schrijft op basis van gesprekken met Amerikaanse overheidsfunctionarissen en ingewijden dat Israël de aanval heeft uitgevoerd. Iran heeft in het verleden deze aartsvijand beschuldigd van het plannen en uitvoeren van aanvallen met behulp van agenten op Iraans grondgebied.

Gesprekken tussen Teheran en de wereldmachten om een nucleair akkoord uit 2015 nieuw leven in te blazen, zijn in september vastgelopen. In dat akkoord, waar de VS zich in 2018 uit terugtrok, stemde Iran ermee in de nucleaire productie te beperken in ruil voor versoepeling van sancties. Na de Amerikaanse terugtrekking begon Iran met de verrijking van uranium tot hogere concentraties dan nodig is voor het opwekken van energie.