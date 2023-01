Liechtenstein wil 'Las Vegas van de Alpen' blijven en verwerpt casinoverbod

De inwoners van Liechtenstein hebben zondag in een referendum met grote meerderheid tegen een verbod op casino's in de dwergstaat gestemd. Bij de stemming met een opkomst van 70 procent stemde 73 procent tegen een verbod, terwijl de rest voor stemde.

Het referendum kwam tot stand door druk van de burgerbeweging IG Volksmeinung, die spreekt van een "vloedgolf van casino's" in het vorstendom. Maar de overheid van Liechtenstein is tegenstander van een verbod, want casino's zijn een belangrijke bron van inkomsten. Ook is een verbod volgens de overheid in Vaduz te drastisch om problemen als gokverslaving tegen te gaan. In de aanloop naar het referendum had ook prins Hans-Adam II van Liechtenstein zich uitgesproken tegen een verbod.