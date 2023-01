Waarom VS politiegeweld maar niet kan stoppen: 'Probleem groter dan racisme'

De video van een dodelijke arrestatie in Memphis legt voor de zoveelste keer een Amerikaans probleem bloot: extreem politiegeweld. Vaak wordt aan racisme gedacht, maar dit keer waren het zwarte agenten en een zwarte verdachte. Het probleem lijkt (nog) veel groter dan alleen racisme.

Dit gebeurde er in Memphis Tyre Nichols (29) werd in januari aangehouden in Memphis. Hij zou roekeloos hebben gereden. Hij zei niks verkeerds te hebben gedaan en verzette zich tegen zijn aanhouding. Daarop sloegen en schopten de vijf agenten Nichols en bespoten hem met pepperspray. Dat werd vastgelegd door een bewakingscamera en een bodycam van een van de agenten. Te zien is hoe Nichols op de grond lag en zichtbaar pijn had van het fysieke geweld. Terwijl de agenten hem sloegen en schopten, riep Nichols meerdere keren om zijn moeder. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Amerikaanse demonstranten eisen dit weekend hervormingen bij de politie om dit soort gewelddadige arrestaties te voorkomen. Alleen het berechten van de vijf betrokken agenten is niet genoeg, vinden zij. Maar het hervormen van de politie is volgens Amerikakenner Victor Vlam niet eenvoudig. De problemen zijn namelijk diepgeworteld en complex.

"Er wordt vaak gesproken over racisme omdat het vaak witte politieagenten zijn die een zwart iemand doden", zegt Vlam tegen NU.nl. "Maar in dit geval zijn het zwarte agenten die een zwart iemand uiteindelijk de dood in helpen. Dat geeft aan dat er mogelijk meer speelt."

Het gaat volgens Vlam om problemen met de mentaliteit van agenten. Die wordt gevormd door een mix van factoren. "De Amerikaanse politie gebruikt heel vaak heel snel geweld. Iets waarvoor agenten nauwelijks veroordeeld worden. Dat komt doordat de politie een verregaande onschendbaarheid heeft. Er moet bijna sprake zijn van echte opzet wil een agent in een rechtszaak schuldig worden bevonden."

Vlam noemt het voorbeeld van Derk Chauvin, de agent die zijn knie in mei 2020 in de nek van George Floyd legde (en waarna de Black Lives Matter-beweging een vlucht nam). Maar dat is volgens de Amerikakenner echt een uitzondering.

"Jury's zijn doorgaans erg terughoudend in het veroordelen van agenten. Daardoor komen veel van hen weg met de inzet van geweld. Dat zorgt ervoor dat agenten voelen dat het gebruik van zwaar geweld geen consequenties heeft."



"Daar komt nog eens bij dat agenten in de VS erg sterk bewapend zijn. Zo nemen ze soms zelfs wapens over die het leger niet meer nodig heeft."

0:56 Afspelen knop Bodycambeelden tonen fatale arrestatie zwarte man in VS

Volgens Victor Vlam kijken jury's bij rechtszaken hierover ook naar het perspectief van agenten. "Uit cijfers blijkt dat de criminaliteit in de Verenigde Staten de afgelopen jaren is toegenomen", zegt hij.

"Daardoor zitten de jury's tussen twee vuren in. Aan de ene kant wil je de politie inperken. Je wil niet dat agenten het soort geweld zoals in Memphis toepassen. Maar andere kant wil je agenten niet te veel strenge regels opleggen, omdat ze nog wel daadkrachtig genoeg moeten kunnen optreden. Dat maakt het in de praktijk moeilijker om dit soort agenten te veroordelen."

Politiegeweld in cijfers Volgens de organisatie Mapping Police Violence zijn vorig jaar 1.186 mensen gedood door de Amerikaanse politie. Zwarte Amerikanen maken drie keer meer kans om door politiegeweld om het leven te komen, terwijl dat helemaal niet in verhouding staat tot bijvoorbeeld hoe vaak ze worden aangehouden. Bovendien is er sprake van racial profiling: door vaker te surveilleren in 'zwarte' wijken, worden criminelen daar eerder gepakt dan criminelen in 'witte' wijken.

In een poging het politiegeweld te verminderen, zijn er de afgelopen jaren wel maatregelen genomen. Zo zijn meer agenten bodycams gaan dragen, zodat hun acties worden vastgelegd. Maar dat was ook in Memphis het geval, en alsnog gingen agenten over de schreef.

President Joe Biden noemde de beelden "gruwelijk" en riep op tot politieke actie om dit soort geweld te stoppen. Daarvoor wees hij naar de George Floyd Justice in Policing Act, die na de dood van de zwarte Amerikaan in 2020 is opgesteld.



Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat agenten sneller aansprakelijk voor wangedrag kunnen worden gesteld. Ook zou de inzet van sommige wurggrepen en onnodig geweld in het algemeen moeten worden beperkt. Volgens Biden houden de Republikeinen die wet nu nog tegen, maar Vlam betwijfelt of die wet überhaupt de problemen oplost.

"Het gaat om een mentaliteit en opvattingen die veranderd moeten worden, en dat lukt niet met één wet", vertelt de Amerikakenner. "Wat mogelijk wel helpt, is dat die wet de immuniteit van agenten aanpakt. Daardoor zou het makkelijker moeten worden om agenten te vervolgen."

"Maar ik zie dit soort dingen eerder als losse stappen in de goede richting. Minder zware wapens, betere opleidingen... er is veel meer nodig om het Amerikaanse politiegeweld te stoppen."

0:49 Afspelen knop Amerikanen in Memphis demonstreren tegen politiegeweld

