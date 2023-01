Zeker 24 doden bij busongeluk in het noorden van Peru

Zeker 24 mensen zijn zaterdag om het leven gekomen bij een busongeluk in het noorden van Peru. Volgens de lokale politie is de bus van de weg geraakt en in een afgrond gestort.

Op het moment van het ongeluk zaten zestig mensen in de bus. Het gaat om een touringcar van het bedrijf Q'Orianka Tours Aguila Dorada. Het is nog niet duidelijk wie er precies in de bus zaten en waar ze naartoe reden.

Waardoor de bus van de weg raakte, is nog niet bekend. De organisatie die toezicht houdt op het transport van Peru heeft laten weten dat de bus aan alle veiligheidsvoorschriften voldeed.

In het Zuid-Amerikaanse land komen geregeld verkeersongelukken voor. De wegen zijn gevaarlijk en vaak niet goed onderhouden. In 2021 kwamen 29 mensen om het leven toen een bus in het Andesgebergte van een snelweg raakte.

