Politie Memphis heft straatunit Scorpion op na fatale arrestatie

Het politiekorps van de Amerikaanse stad Memphis heeft de straatunit Scorpion opgeheven. De unit ligt zwaar onder vuur nadat agenten buitensporig geweld gebruikten tijdens een arrestatie. Die leidde tot de dood van de zwarte Amerikaan Tyre Nichols.

De politie zegt tot de beslissing te zijn gekomen na gesprekken met de familie van Nichols. Daarnaast is er gesproken met leiders uit de gemeenschappen en leden van de unit die niets met de arrestatie van Tyre Nichols te maken hadden.

"De agenten die onderdeel uitmaken van de unit staan volledig achter deze stap. Nu de verschrikkelijke daden van een aantal leden Scorpion in een kwaad daglicht hebben gezet, is het noodzakelijk dat wij als het politiekorps van Memphis proactief handelen", meldt de politie in een verklaring.