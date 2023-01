Israël kondigt maatregelen aan na schietpartij bij synagoge

Israël gaat meer wapenvergunningen verlenen aan burgers. Dat heeft het Israëlische kabinet besloten na een schietpartij in Oost-Jeruzalem. Daarbij doodde een Palestijn zeven mensen die een synagoge verlieten. Ook zullen daders harder gestraft worden, kondigde premier Benjamin Netanyahu aan.

De schietincidenten deden zich voor na grote onrust over een Israëlische inval in het vluchtelingenkamp Jenin op de Westelijke Jordaanoever. Bij die inval kwamen negen Palestijnen om het leven. Volgens VN-experts was het de dodelijkste in bijna twintig jaar.