Spaanse politie vindt drugs ter waarde van 105 miljoen euro op schip vol dieren

De Spaanse politie heeft eerder deze week een gigantische hoeveelheid drugs in beslag genomen. Op de Canarische Eilanden deden agenten een inval op een schip voor levend vee. De vondst: 4,5 ton cocaïne ter waarde van minstens 105 miljoen euro.

De Orion V vaart onder Togolese vlag en was al gestopt in havens in twaalf landen. Er zouden dus nog veel meer drugs aan boord zijn geweest.