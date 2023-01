Gigantische drugsvangst ter waarde van 114 miljoen dollar op schip vol dieren

De Spaanse politie heeft deze week een reusachtige hoeveelheid drugs in beslag genomen. Op de Canarische Eilanden werd een inval gedaan op een schip voor levend vee. Het resultaat: 4,5 ton aan cocaïne ter waarde van minstens 114 miljoen dollar.

Het schip, de Orion V, vaart onder Tongolese vlag en was al gestopt in havens in twaalf landen. Er zou dus nog veel meer drugs aan boord zijn geweest.

De politie was erg druk met het uitladen van tientallen dozen cocaïne in de haven van Las Palmas op Gran Canaria. In totaal zijn 28 mensen opgepakt voor de drugssmokkel.

Zaterdag bevestigde de nationale politie dat ze het schip al langer in de gaten hielden. In samenwerking met de politie in Togo en de Amerikaanse anti-drugseenheid DEA vielen ze de Orion V binnen.

De drugssmokkelaars zijn vee gaan gebruiken omdat het dan voor de politie veel lastiger is om de lading te controleren. Het is volgens de politie een trend dat internationale drugsorganisaties steeds andere manieren bedenken om drugs vanuit Zuid-Amerika naar Europa te krijgen. "Ze zijn zichzelf opnieuw aan het uitvinden en het gebruik van dieren is een nieuw dieptepunt", aldus de Spaanse politie.

De Spaanse politie confisqueerde liefst 4,5 ton cocaïne. Foto: Reuters

