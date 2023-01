Spaanse politie arresteert man die aanslag plande op strandbezoekers Benidorm

Delen via E-mail

De Spaanse politie heeft een man opgepakt die een terroristische aanslag op strandbezoekers zou hebben gepland. Hij zou met machinegeweren een aanval hebben willen uitvoeren op het strand in de onder Nederlanders populaire badplaats Benidorm.

Spaanse media melden dat zaterdag op basis van informatie van lokale veiligheidsautoriteiten. De aanslag op het strand in de provincie Alicante zou een van de meerdere plannen van de verdachte zijn.

De verdachte is een 28-jarige man met de Spaanse nationaliteit en een Marokkaanse achtergrond. Voor het onderzoek zegt de Spaanse politie samen te hebben gewerkt met de Amerikaanse veiligheidsautoriteiten.

"De verdachte zat in een vergevorderd proces van jihadistische radicalisering en is zeer gewelddadig en agressief", verklaarde de federale politie na de aanhouding.

Volgens de politie was de man actief op het darkweb. Daar zou hij steun hebben betuigd aan de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Ook kwam hij via het darkweb aan wapens en handleidingen voor het gebruik van wapens en explosieven.