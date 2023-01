Finland denkt dat Rusland mogelijk betrokken was bij koranverbranding in Zweden

Finland denkt dat Rusland mogelijk een rol heeft gespeeld bij de koranverbranding bij de Turkse ambassade in Stockholm. De koranverbrander, de rechts-extremistische politicus Rasmus Paludan, zou banden hebben met Rusland. Dat zei de Finse minister van Buitenlandse Zaken Pekka Haavisto zaterdag in een interview op de Finse televisie.

"De mogelijke banden van Paludan met Rusland zijn onderzocht en er zijn bepaalde connecties in zijn omgeving gevonden", zei Haavisto. "Het roept de vraag op of een derde partij, bijvoorbeeld Rusland of een andere partij die tegen het NAVO-lidmaatschap is, probeert te stoken en te provoceren. Dit is onvergeeflijk."