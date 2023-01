Reisadvies voor Turkije aangepast, Nederlanders moeten demonstraties mijden

Nederlanders in Turkije kunnen demonstraties en andere grote bijeenkomsten beter vermijden omdat deze gewelddadig kunnen worden. Er is een toenemend risico op demonstraties tegen Nederland, staat in een nieuw reisadvies voor Turkije van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Aanleiding voor de waarschuwing zijn twee recente anti-islamitische acties waarbij korans werden vernield. Pegida-voorman Edwin Wagensveld verscheurde afgelopen zondag een exemplaar van de koran in Den Haag. Turkije riep deze week de Nederlandse ambassadeur op het matje om uitleg te geven over de actie van Wagensveld.

Eerder verbrandde een rechts-extremist in Zweden een koran voor de Turkse ambassade. Deze acties "kunnen antiwesterse gevoelens oproepen en tot demonstraties leiden", staat in het reisadvies. "Ook is er een verhoogde dreiging op een aanslag tegen westerse doelen en gebedshuizen."

Nederlanders in Turkije wordt op het hart gedrukt om Turkse demonstraties te vermijden. Heel Turkije is momenteel geel, op de grens met Syrië en Irak na. Die gebieden zijn vanwege de verhoogde kans op aanslagen oranje of zelfs rood.

Ook waarschuwt het ministerie voor een wet waarmee het verspreiden van wat door de Turkse autoriteiten beschouwd wordt als desinformatie, bestraft kan worden. Die wet geldt ook voor toeristen. Nederlanders worden geadviseerd voorzichtig te zijn met wat ze op sociale media plaatsen.

