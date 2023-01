Tientallen arrestaties na dodelijke schietpartij bij synagoge in Jeruzalem

De Israëlische politie heeft 42 aanhoudingen verricht na een fatale schietpartij bij een synagoge in Jeruzalem. Het gaat om onder anderen familieleden van de Palestijnse schutter (21), die na een achtervolging werd gedood door de politie.

In het onderzoek zijn onder anderen de ouders en buren van de schutter opgepakt voor verhoor, melden Israëlische media. De man woonde in Oost-Jeruzalem. Er zijn volgens de politie geen aanwijzingen dat hij betrokken was bij militante activiteiten of lid was van een gewapende Palestijnse groepering.