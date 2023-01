Meerdere kleinere protesten in VS na vrijgeven beelden politiegeweld

In meerdere Amerikaanse steden wordt gedemonstreerd naar aanleiding van beelden die werden vrijgegeven van de arrestatie van de zwarte Amerikaan Tyre Nichols. De 29-jarige man kwam om het leven bij de arrestatie. In onder meer Memphis, waar de fatale arrestatie plaatsvond, zijn mensen de straat opgegaan. Maar ook in steden als New York, Atlanta, Asheville en Sacramento vinden kleinschalige demonstraties plaats.

Steden in de VS hadden zich opgemaakt voor grote protesten, maar daar lijkt in de uren na de vrijgave van de beelden geen sprake van. De nabestaanden van Nichols en president Joe Biden hadden verzocht om vreedzame demonstraties.

In Memphis blokkeert een groep demonstranten een snelweg en brug over de Mississippi. Volgens The Washington Post zijn daar lange files ontstaan. Volgens de krant is geen politie aanwezig en verloopt het protest vreedzaam.

In New York wordt op Times Square geprotesteerd. Volgens The New York Times was een groep van zo'n tweehonderd mensen op de been. Zeker een demonstrant werd gearresteerd voor de vernieling van de ruit van een politiewagen. Op beelden op sociale media zijn elders in de VS voornamelijk vreedzame en kleinschalige protesten te zien.

Eerder

Aanbevolen artikelen