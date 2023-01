Zeker zeven doden bij schietpartij in Jeruzalem, dader gedood door politie

Bij een schietpartij in de buurt van een synagoge in een Joodse kolonistenwijk in Oost-Jeruzalem zijn zeker zeven mensen omgekomen, meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook zijn er meerdere mensen gewond geraakt.

Israëlische media meldden in eerste instantie uiteenlopende slachtofferaantallen. Sommige media spreken van zeker vijf doden, andere melden zeven dodelijke slachtoffers en weer andere spreken van acht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er zeven doden bekend zijn, maar dat dit aantal nog kan oplopen.

Er zijn ook meerdere mensen gewond geraakt. Hoeveel dat precies zijn, is op dit moment nog niet duidelijk.

De schutter is gedood. Het gaat om een 21-jarige man met de Palestijnse identiteit die in het oosten van Jeruzalem woonde. Media meldden eerst nog dat er naar een mogelijke tweede schutter werd gezocht, maar de politie denkt dat de man alleen handelde.

De schietpartij vond plaats in de wijk Neve Yaakov. Dat is een gedeelte van Jeruzalem dat door Israël is ingenomen. De Israëlische nederzettingen in Oost-Jeruzalem worden internationaal als illegaal gezien.

Politie spreekt van terroristische aanval

De politie spreekt van een terroristische aanval. De dader opende het vuur nadat het vrijdaggebed in de synagoge was afgelopen. De slachtoffers waren mensen die weer op weg waren naar huis.

De situatie tussen Israël en Palestijnen is gespannen nadat bij een actie van het leger op de Westelijke Jordaanoever deze week negen doden vielen, onder wie Palestijnse militanten. Het kwam daarna tot raketaanvallen vanuit de Gazastrook, die Israël beantwoordde met luchtaanvallen.

De schietpartij vond plaats nadat het vrijdaggebed in een synagoge was afgelopen. Foto: Reuters

