Nieuw-Zeeland roept noodtoestand uit wegens hevige overstromingen in Auckland

Nieuw-Zeeland heeft vrijdag de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen in Auckland door hevige regenval. Grote delen van de stad liggen onder water.

De straten in delen van Auckland zijn overspoeld met regenwater.

De brandweer is al zeker vijftienhonderd keer gebeld en op veel plaatsen zijn wegen door het water onbegaanbaar. In tal van straten bevinden bewoners zich in een waterstroom van circa 1 meter hoog.