Scheepswrak voor Britse kust blijkt Nederlands oorlogsschip uit 17e eeuw

Een scheepswrak dat in 2019 voor de zuidkust van Engeland werd ontdekt, is een Nederlandse oorlogsschip uit de zeventiende eeuw. Dat blijkt uit onderzoek van maritiem archeologen.

De Klein Hollandia is gebouwd in 1656 en was eigendom van de Admiraliteit Rotterdam. In 1672 zonk het schip. Het was betrokken bij alle grote zeeslagen in de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog, die van 1665 tot 1667 duurde.