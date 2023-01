Nederlander die al 39 jaar mogelijk onterecht vastzit in VS komt niet eerder vrij

De Nederlander emigreerde naar de VS en zit al sinds 1984 vast. Hij is veroordeeld tot 56 jaar cel voor het geven van de opdracht voor de moord op zijn vrouw en dochter.

Volgens Imamkhan wordt nu gekeken of Singh, die in een slechte gezondheid verkeert, op een andere manier kan worden overgedragen aan Nederland. Dat dat nog niet is gebeurd, is volgens de advocaat het gevolg van "politieke onwil".