Amerikanen doden een van leiders terreurgroep IS tijdens operatie in Somalië

Het Amerikaanse leger heeft in Somalië een van de leiders van terreurgroep Islamistische Staat (IS) gedood. Bilal al-Sudani kwam samen met tien andere IS'ers om het leven tijdens een operatie in het noorden van het land.

De Amerikaanse president Joe Biden had eerder deze week toestemming gegeven voor de operatie, die woensdag plaatsvond. De troepen hoopten Al-Sudani gevangen te kunnen nemen, maar hij overleefde het vuurgevecht dat bij zijn arrestatie ontstond niet.

Al-Sudani zat verscholen in een grottencomplex in een bergachtig gebied. Vanuit daar zou hij de regionale activiteiten van IS in Afrika en daarbuiten hebben gecoördineerd. Ook zou hij een grote rol spelen bij de financiering van de terroristische organisatie.

Minister van Defensie Lloyd Austin zegt dat geen burgers gewond zijn geraakt bij de operatie. Volgens CNN zou één Amerikaanse soldaat wel verwondingen hebben opgelopen nadat hij gebeten werd door een hond van het eigen leger.

