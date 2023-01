VS vervolgt vijf agenten voor dood zwarte man na aanhouding in Memphis

Delen via E-mail

Vijf Amerikaanse politieagenten worden vervolgd voor de dood van een zwarte man in Memphis. De 29-jarige Tyre Nichols overleed eerder deze maand nadat de agenten tijdens zijn aanhouding excessief geweld hadden gebruikt.

Nichols werd op 7 januari na een achtervolging aangehouden voor roekeloos rijgedrag. Volgens zijn advocaat werd hij daarbij geslagen "als een piñata" en was hij daarna onherkenbaar verminkt. Op 10 januari overleed Nichols aan zijn verwondingen.

Sinds George Floyd in 2020 door politiegeweld om het leven kwam, zijn er vaak protesten tegen raciale ongelijkheid in de Verenigde Staten. Hoewel de agenten in dit geval ook zwart zijn, zien sommige Amerikaanse media de dood van Nichols als bewijs dat de politie harder optreedt bij arrestaties van zwarte mensen.