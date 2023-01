Man die in 2017 acht mensen doodreed in New York schuldig aan moord

De man die in 2017 met een busje op mensen inreed in het centrum van New York is schuldig bevonden aan acht gevallen van moord met terroristisch oogmerk. Mogelijk krijgt de man hiervoor de doodstraf opgelegd.

Naast moord achtte de jury de man, Sayfullo Saipov, schuldig aan meerdere gevallen van poging tot moord met als doel zich aan te sluiten bij terreurgroep Islamistische Staat (IS). Ook zou hij de terroristische organisatie met materiaal hebben gesteund. Daarnaast wordt Saipov ook veroordeeld voor het beschadigen van een motorvoertuig.

Saipov huurde op 31 oktober 2017 een busje en reed daarmee in op een fietspad in het stadsdeel Manhattan. In totaal kwamen acht mensen om. Het ging om twee Amerikanen, vijf Argentijnen en een Belgische vrouw.

De man reed vervolgens met zijn auto tegen een schoolbus en sloeg op de vlucht. Hij werd neergeschoten door een agent.

Nu hij schuldig is bevonden aan moord kan Saipov een levenslange celstraf of de doodstraf krijgen. De jury komt op 6 februari weer bijeen om het te hebben over de precieze straf.

