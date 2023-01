Onderzoekers ontdekken zeer zeldzame mossoort in Overijssels natuurgebied

In Nationaal Park Weerribben-Wieden in Overijssel is het zeer zeldzame kraggestaartjesmos aangetroffen. Het plantje, dat op de Rode Lijst van bedreigde soorten staat, is eind vorig jaar ontdekt tijdens een onderzoek naar flora en vegetatie in het moerasgebied, meldt Natuurmonumenten

Kraggestaartjesmos komt in Nederland vrijwel nergens voor en is ook in de rest van Europa zeer zeldzaam. In veel landen komt het volgens plantendeskundigen helemaal niet meer voor.

Als de mossoort al ergens opduikt, is dat altijd op zeer kleine groeiplaatsen. Dat is ook het geval in Overijssel, waar onderzoekers een polletje van het zeldzame mos zagen. Dat gebeurde toen zij hun boot in het moerasgebied wilden aanleggen.

Kraggestaartjesmos heeft dunne, rechtopstaande stengeltjes en vormt een viltig laagje. De soort gedijt in veengebied, op of bij het water. Het mos kan ook drijven.

Dat de soort in Nationaal Park Weerribben-Wieden is aangetroffen, heeft volgens Natuurmonumenten te maken met de relatief goede kwaliteit van het water. De organisatie beheert het park "onder andere om dit prachtige uitgestrekte moerasgebied met rietlanden, trilvenen, hooilandjes en moerasbos te behouden". Natuurmonumenten noemt de ontdekking van de mossoort "een stap in de goede richting".

