Dodelijke slachtoffers van mesaanval in Duitse trein waren twee tieners

De twee mensen die woensdag bij een mesaanval in een Duitse trein werden gedood waren tieners. Het gaat om jongeren van zestien en negentien jaar oud uit de noordelijke deelstaat Sleeswijk-Holstein.

De 33-jarige dader is afkomstig uit de Palestijnse Gebieden en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De man verbleef met een voorlopige verblijfsvergunning in Duitsland.

Volgens getuigen viel de verdachte, Ibrahim H., willekeurig mensen aan. Er vielen ook zeven gewonden, van wie er drie in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht. Passagiers grepen tijdens de aanval in door koffers naar de man te gooien. De politie wist hem in Brokstedt te overmeesteren in de trein.