Duitser verdacht van hoogverraad wegens doorspelen informatie aan Rusland

Een Duitser is op het vliegveld van München opgepakt, omdat hij wordt verdacht van hoogverraad. Justitie vermoedt dat hij heeft samengespannen met een medewerker van de Duitse inlichtingendienst BND. Bij dit contact is volgens hen gevoelige informatie doorgegeven aan Rusland.

Arthur E. werd zondag gearresteerd toen hij vanuit de Verenigde Staten in Duitsland aankwam. De man zou een bekende zijn van Carsten L., een medewerker van BND. Hij is in december al gearresteerd op verdenking van spionage voor Rusland.