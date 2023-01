Video Djokovic' vader poseert met Poetin-aanhangers op Australian Open

De vader van tennisser Novak Djokovic is woensdag in opspraak geraakt, omdat hij heeft geposeerd met aanhangers van Vladimir Poetin. Een groep Serviërs zong pro-Russische liederen in het stadion waar de Australian Open wordt gehouden.

0:44 Afspelen knop Djokovic' vader poseert met Poetin-aanhangers op Australian Open

