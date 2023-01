Spanje beschouwt aanval met machete bij kerken als terroristische aanslag

Delen via E-mail

Spanje beschouwt de aanval met een machete (kapmes) bij meerdere Spaanse kerken als een terroristische aanslag. De verdachte had vermoedelijk jihadistische motieven, meldt de Spaanse politie donderdag.

Bij de aanval van woensdag kwam een koster om het leven en raakte een priester gewond. De verdachte is een man van Marokkaanse afkomst.

De koster overleed vrijwel onmiddellijk aan zijn verwondingen. Korte tijd na de tweede aanval kon Kanjaa vlak bij een andere kerk gearresteerd worden. De politie vermoedt dat het gebedshuis zijn derde doelwit was. De priester is zwaargewond en ligt nog steeds in het ziekenhuis.