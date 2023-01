Extreme kou eist levens in Azië, klimaatexperts spreken van 'het nieuwe normaal'

In Oost-Aziatische landen als China, Japan en Zuid-Korea is er sprake van een dodelijke koudegolf. Klimaatexperts spreken van "het nieuwe normaal" in deze landen.

In het noorden van China is de temperatuur zelfs tot -53 graden gezakt. In de buurt van de grens tussen Noord-Korea en Zuid-Korea werden dinsdag temperaturen van -25 graden gemeten.

Door de extreem lage temperaturen zouden al zes doden zijn gevallen in Japan. Meteorologen zeggen dat sommige delen van het land met de laagste temperaturen in tien jaar tijd te maken hebben.

Zij waarschuwen ervoor dat de koudegolf nog zeker tot en met donderdag aanhoudt, met hevige sneeuwstormen en wind. Hierdoor is het openbaar vervoer in delen van Japan gestaakt. Ook zijn honderden binnenlandse vluchten geannuleerd, meldt CNN.

Recordhoeveelheid gesmolten ijskappen veroorzaakt extreme kou

Klimaatexperts noemen de dodelijke kou "het nieuwe normaal" in Oost-Aziatische landen.

"Er is sinds vorig jaar een recordhoeveelheid van de Arctische ijskappen gesmolten door de opwarming van het klimaat", zegt de Zuid-Koreaanse klimaatwetenschapper Yeh Sang-wook tegen CNN. Als zee-ijs smelt, komt er meer damp in de lucht. Dat leidt tot meer sneeuw in het noorden."

Als de klimaatverandering verergert, zal de regio in de toekomst met meer ernstig koud weer te maken krijgen, waarschuwt de wetenschapper.

Ruim 150 doden door extreme kou in Afghanistan

Ook in Afghanistan is er sprake van extreem winterweer. Er zouden al 157 doden zijn gevallen door de kou.

De humanitaire hulporganisatie van de VN liet zondag via Twitter weten onder meer dekens, verwarming en onderdak te bieden aan zo'n 565.7000 inwoners van Afghanistan. "Maar vanwege een van de koudste winters in jaren is er veel meer nodig."

