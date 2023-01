Peruaans parlement dient motie in om president Boluarte af te zetten

Peruaanse volksvertegenwoordigers hebben een motie ingediend die moet leiden tot de afzetting van president Dina Boluarte. In Peru zijn al weken grootschalige protesten aan de gang vanwege de afzetting en arrestatie van voormalig president Pedro Castillo.

De motie is ondertekend door zeker twintig linkse parlementsleden die Castillo steunen. Volgens de motie is Boluarte niet in staat om haar functie uit te voeren. Maar de motie wordt pas officieel besproken als die met 52 stemmen wordt goedgekeurd. Het is nog niet bekend wanneer erover wordt gestemd.