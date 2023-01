Lerares die door zesjarige leerling werd neergeschoten in VS klaagt school aan

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De lerares die op 6 januari in de Amerikaanse staat Virginia werd neergeschoten door een zesjarige leerling, heeft het schoolbestuur aangeklaagd. Kort daarop werd de directeur van de basisschool ontslagen.

Het wapen zou al gezien zijn, maar bij een doorzoeking van zijn tas werd het niet gevonden. Ondanks de waarschuwingen besloot het schoolbestuur om de situatie af te wachten, omdat de schooldag bijna voorbij was.

Het incident vond plaats op de Richneck Elementary School in de Amerikaanse stad Newport News. Vlak voor het schietincident zou de jongen het wapen aan andere kinderen hebben laten zien en hen ermee hebben bedreigd.

De school is gesloten, maar gaat vanaf volgende week weer open.

De 25-jarige lerares werd neerschoten en raakte zwaargewond. Ze is aan het herstellen, maar lag twee weken in het ziekenhuis. Klasgenoten van de jongen waren ooggetuigen.

Het is nog niet zeker hoe de jongen aan het pistool kwam. Het wapen was van zijn moeder, maar volgens de advocaat van de familie van de jongen lag het wapen in een kast op bijna 2 meter hoogte. Het kind zou hulp hebben gehad.