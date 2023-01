Dode en meerdere gewonden door aanval met samuraizwaard in Spaanse kerk

Bij een aanval met een samuraizwaard in een Spaanse kerk is woensdag iemand om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond.

Het incident vond plaats in Algeciras in Zuid-Spanje. Volgens El Mundo ging een nog onbekende man naar een kapel in het dorp. Daar zou hij een pastoor hebben neergestoken. De pastoor is zwaargewond, schrijft de krant.

Daarna ging de man naar de kerk in dezelfde plaats, waar hij de pastoor doodstak. De identiteit van de andere slachtoffers is onbekend. De man zou om zich heen hebben gezwaaid met zijn zwaard en is aangehouden.

Wat het motief achter de aanval is, is niet duidelijk. Onderzocht wordt of het gaat om een terroristische aanval, schrijft El Confidencial.

Dit bericht wordt aangevuld zodra er meer bekend is.

Aanbevolen artikelen