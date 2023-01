Twee doden en vijf gewonden bij mesaanval in Duitse trein, verdachte opgepakt

In het noorden van Duitsland zijn twee doden gevallen en vijf mensen gewond geraakt door een steekpartij in een trein, vertelt de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Sleeswijk-Holstein. De vermoedelijke dader is aangehouden.

De trein reed van Kiel naar Hamburg, maar is in de buurt van Brokstedt gestopt. Daar grepen agenten in. Volgens de politie heeft de verdachte eerst zichzelf en vervolgens anderen gestoken, schrijft Bild. Dat gebeurde rond 15.00 uur.

Veiligheidsbronnen denken dat de man in de war was en zeggen tegen het Duitse persbureau DPA dat er geen aanwijzingen zijn voor extremisme. De politie doet verder onderzoek naar het motief van de verdachte.

Het is nog niet duidelijk hoe de gewonden eraan toe zijn. Volgens Bild verkeert een van hen in levensgevaar.

Op beelden is te zien dat er veel hulpdiensten aanwezig zijn op het station in Brokstedt, dat inmiddels is afgezet.

Aanbevolen artikelen