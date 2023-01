Londense politie verwacht na serieverkrachter meer foute agenten te ontmaskeren

Alle medewerkers van het Londense politiekorps Metropolitan Police worden momenteel gecontroleerd, nadat bekend was geworden dat er een serieverkrachter in het korps actief was.

Rowley verwees naar een andere zaak die dinsdag in het nieuws kwam. Toen bekende een medewerker dat hij op een school seksuele misdrijven had gepleegd bij meisjes in de leeftijd van dertien tot vijftien jaar. Zo had hij onzedelijke foto's genomen van een kind en gesprekken over seks gevoerd met een ander.